В Петергофе состоялась церемония возложения цветов к 80-летию освобождения от фашистской оккупации

Церемония возложения цветов к 80-летию полного освобождения Петергофа от фашистской оккупации прошла в Нижнем парке возле мемориала «Уроки истории». Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба ГМЗ.





Петергоф 19 января отметил важную дату. В этот день 80 лет назад он был полностью освобожден от фашистских захватчиков.





«Тема войны и послевоенного восстановления дворцов и парков для музея-заповедника особая и значимая. Подвиг реставраторов и музейных хранителей сложно переоценить», — сказал гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.





По его словам, за десятилетия ансамбль был восстановлен. Сегодня посетители со всего мира могут увидеть его красоту, добавил Ковриков.





Благодаря самоотверженному труду реставраторов и жителей Петродворца в августе 1946 года состоялось открытие возрожденных фонтанов Большого каскада. Следующим летом в Петергоф вернулся воссозданный «Самсон, разрывающий пасть льва».









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»