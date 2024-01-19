Появились первые кадры военно-приключенческой драмы «Блиндаж»

В Сети появились первые кадры масштабной военно-приключенческой драмы «Блиндаж».



Картина выйдет в прокат 25 апреля этого года.



Фильм производства Legio Felix при поддержке Фонда кино расскажет о двух друзьях — враче скорой помощи Сергее и «черном копателе» из Германии Пауле, которые переносятся в 1941 год и оказываются в сражениях Великой Отечественной войны.



Основная часть съемок картины проходила в лесах Псковской области.









Фото: кадр из фильма «Блиндаж»