Появились первые кадры военно-приключенческой драмы «Блиндаж»

Экспозиция включает в себя более 100 предметов.
Произведение вошло в лонг-лист, из которого отберут главных номинантов.
Полученный статус позволяет защитить здание от сноса и существенного изменения внешнего вида.
Обладателем премии стала Анастасия Кобекина.
Официального подтверждения в соцсетях театра пока не появилось, но на сайте учреждения опубликованы ...
Экспозиция включает в себя более 100 предметов.
Произведение вошло в лонг-лист, из которого отберут главных номинантов.
Полученный статус позволяет защитить здание от сноса и существенного изменения внешнего вида.
Обладателем премии стала Анастасия Кобекина.
Официального подтверждения в соцсетях театра пока не появилось, но на сайте учреждения опубликованы ...
Гастроли пермского Театра «У Моста» состоятся в конце января.
Владимир Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-...
Участие в конкурсе можно принять до 31 марта.
Картина выйдет в прокат 25 апреля этого года.
Подать заявку может любой житель России, выбрав одну из 13 номинаций.
Об этом сообщил министр культуры республики Дмитрий Сидоров.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Важнейшей темой встречи станет акт спланированного геноцида, проводимого нацистами на территории ССС...
В основу сценария фильма легла история супружеской неверности.
Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сер...
Музыкант найден мертвым в ванной комнате отеля в Расторгуевском переулке в центре Москвы.
Гастроли приурочены к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.
Проект не получил федерального финансирования на 2024 год.
Участие в концерте примут известные режиссеры, актеры, музыканты, звезды балета.
19.01.2024