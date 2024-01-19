Музей современной истории России предложили дополнить разделом об СВО

Постоянная экспозиция Музея современной истории России может быть дополнена разделом о возвращении Крыма и проведении СВО.



Об этом заявил в пятницу, 19 января, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.



«За последние 10 лет в нашей стране произошло немало поистине грандиозных по своему значению исторических событий. Среди них, разумеется, долгожданное возвращение Крыма и Севастополя, героическая эпопея Русской весны, оборона Донбасса и, наконец, начало специальной военной операции и воссоединения Новороссии с Россией. Поэтому предложил бы поработать над расширением заключительного раздела постоянной экспозиции, посвященной этому периоду», — приводит слова Нарышкина агентство РИА Новости.



Председатель РИО добавил, что в фондах музея собрано 1,5 млн экспонатов, однако по духу это молодой музей, который помогает посетителю найти себя в ходе исторического времени.









Фото: BBC News/YouTube