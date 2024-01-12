Вышли первые кадры шпионской драмы «ГДР»

Появились первые кадры многосерийной шпионской драмы «ГДР» (18+). Ролик к нему представил онлайн-кинотеатр Wink.





Платформа опубликовала тизер-трейлер сериала. В нем будет 14 эпизодов. Режиссером проекта выступил Сергей Попов («Заключение»). Главные роли в сериале сыграли Александр Горбатов («Майор Гром»), Дарья Урсуляк («Ваша честь»), Александр Голубев («Мосгаз. Западня») и Линда Лапиньш («Лада Голд»).





Премьера ожидается зимой 2024 года. Сначала сериал выйдет на платформе онлайн-кинотеатра. Спустя некоторое время его смогут посмотреть зрители телеканала НТВ, уточняет РБК Life.





Действие фильма развернется осенью 1989 года в преддверии распада СССР. Главный герой капитан Нечаев возвращается в Москву, где по просьбе коллеги начинает наблюдать за артистами берлинского мюзик-холла. Объекты, вероятно, могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту. В сериале схлестнутся разведки всего мира, обещают создатели.

Съемки проходили в течение 164 дней. Процесс охватил Москву, Калининград, Выборг, а также Берлин, Минск, Гродно, Брест и Стамбул.









Фото: Rutube