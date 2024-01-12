Экс-руководитель МХАТ Олег Михайлов возглавил Тульский драмтеатр

Заслуженный работник культуры РФ, бывший директор ТЮЗа и экс-руководитель МХАТ имени Горького Олег Михайлов возглавил Тульский академический театр драмы. Министр культуры области Татьяна Рыбкина представила его коллективу 12 января.





Новый руководитель прежде занимал должность директора Тульского ТЮЗа. Профессиональная карьера Михайлова строилась в Москве. Так, он занимал руководящие должности в МХАТ имени Горького, Доме русского зарубежья имени Солженицына, Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре имени Покровского.





На сайте Тульской драмы упомянули и прошлого гендиректора Сергея Борисова. В ноябре 2023 года его назначили на должность президента театра.









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