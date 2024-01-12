На выставке-форуме «Россия» пройдет показ фильма «Небо» о подвиге Олега Пешкова

Показ фильма «Небо» о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Подробности журналистам рассказали в пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа».





Картину можно будет увидеть на выставке-форуме «Россия» 13 января. В этот же день состоится творческая встреча с режиссером фильма Игорем Копыловым, передает ТАСС . Показ пройдет при поддержке губернатора и правительства Липецкой области. Начнется мероприятие в 14:00 в Музее кино павильона № 36. Уточняется, что вход будет свободным.





Фильм «Небо» создан при содействии Минобороны России. Картина основана на реальных событиях. В ленте речь идет о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24 Константина Мурахтина, которого сбил турецкий истребитель. «Небо» — первый художественный фильм о спецоперации в Сирии, а также первая кинокартина о современном герое России.









Фото: YouTube