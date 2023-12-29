На Первый канал вернется ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном.



Новый выпуск выйдет на канале 20 января, сообщили в пресс-службе телеканала.



«Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят новый фильм на Первом канале 20 января в 23:00», — говорится в сообщении.



Программа «Закрытый показ» — ток-шоу с обсуждением кинокартин. Шоу выходит на Первом канале с 2005 года с перерывами. Последние выпуски вышли в ноябре 2021 года.









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