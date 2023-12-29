На Первый канал вернется ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном.

Новый выпуск выйдет на канале 20 января.
Онлайн-кинотеатр опубликовал первый видеоролик к сериалу Бориса Акопова.
Проект проанализировал активности зрителей и оценки, которые пользователи Сети выставили на страница...
Картина достигла таких цифр в США.
Концерт для военнослужащих Балтийского флота и жителей города прошел в Культурно-молодежном центре.
Коллектив представит симфонические программы сочинений русских композиторов.
Новый выпуск выйдет на канале 20 января.
Онлайн-кинотеатр опубликовал первый видеоролик к сериалу Бориса Акопова.
Проект проанализировал активности зрителей и оценки, которые пользователи Сети выставили на страница...
Картина достигла таких цифр в США.
Концерт для военнослужащих Балтийского флота и жителей города прошел в Культурно-молодежном центре.
Девять национальных фильмов лидеров отечественного производства получат поддержку.
Французский балетмейстер скончалась 23 декабря.
Презентация нового маршрута приурочена к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта.
Актер из сериала «Великолепный век» приедет в Россию в феврале.
На выставке представлены артефакты XVII века, которые рассказывают историю монастыря и Печор.
Министр культуры Ольга Любимова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минпросвещения РФ Сергей Крав...
Концерт Большого детского хора имени Попова пройдет в январе 2024 года.
Валерий Гергиев и артисты Мариинского театра представят оперу Россини.
Театр имени Ленсовета объяснил, что случилось с артистом.
Турне пройдет с 29 декабря по 5 января.
Режиссер и сценарист Баяр Барадиев выступил автором проекта.
Дополнительный конкурс объявлен в рамках стипендиальной программы «Автор».
Новогодние и рождественские открытки из собрания музея стали экспонатами на выставке в Ченнаи.
Индийский актер и политик Нараянан Виджаярадж Алагрсвами скончался на 72-м году жизни.
29.12.2023