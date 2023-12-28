«Кинопоиск» показал первые кадры комедии «На автомате»

Появились первые кадры криминальной комедии «На автомате». Видеоролик к сериалу опубликовал «Кинопоиск».





Режиссер Борис Акопов создал проект, в котором главные герои и по совместительству братья находят склад с оружием. Персонажи решают «легко и быстро подзаработать». Однако оружие притягивает опасных людей, а к приключениям героев подключаются мать-одиночка, тату-мастер, полицейский, хозяин ломбарда и местная блогер.





В главных ролях снялись Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и другие. Сценарий писали Юрий Воробьев и Наталья Ляпина. Дата выхода сериала пока не раскрывается. Трейлер доступен на YouTube.









Фото: YouTube