Актер из «Лучших в аду» Алексей Кравченко признан «угрозой нацбезопасности Украины»

Народного артиста РФ Алексея Кравченко признали «угрозой нацбезопасности Украины». Такое решение приняли власти страны.





В минкультуры Украины артиста Алексея Кравченко внесли в список «лиц, создающих угрозу нацбезопасности». Опубликованные на сайте ведомства материалы подтверждают эту информацию.

Алексей Кравченко не один попал в список украинского минкультуры. Компанию ему составил певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.





Экранный дебют Кравченко начался со знаменитой картины Элема Климова «Иди и смотри». Также артист известен благодаря сериалу «Бригада», фильмам «9 рота», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Сердце пармы», «Шугалей 3», «Солнцепек», «Лучшие в аду» и многим другим.









Фото: YouTube