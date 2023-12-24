Студенты МГИК создали новогодние открытки для участников СВО

В Московском государственном институте культуры состоялась акция «Дарю добро на Рождество», сообщает Министерство культуры РФ.





Две недели в стенах вуза проходил сбор открыток, писем и талисманов, сделанных своими руками, участникам специальной военной операции. Акция объединила огромное количество студентов и преподавателей.





Также во МГИК прошел мастер-класс по созданию новогодних открыток, организованный театрально-режиссерским факультетом института. Студенты сделали новогодние открытки для российских военнослужащих — участников СВО.

Мероприятие проходило в рамках совместного проекта МГИК и Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации «Добру быть!», посвященного поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.













Фото: Министерство культуры РФ