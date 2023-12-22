Школьники из Луганска познакомились с программами обучения МГИК

22.12.2023

Школьники из Луганска познакомились с программами обучения МГИК
В Московском государственном институте культуры (МГИК) прошло мероприятие «МГИК — детям Донбасса», передает пресс-служба Минкультуры России.

В рамках проекта в Москве побывали 47 школьников из Луганска. Ребята приехали в столицу для реабилитации и знакомства с программами обучения в вузах.

Ответственный секретарь постоянно действующей приемной комиссии Евгений Кузнецов рассказал детям о факультетах и направлениях подготовки.

В программу проекта вошли мастер-классы, знакомство с игровым, танцевальным и инструментальным фольклором разных регионов России, занятия в гончарной мастерской.


Фото: пресс-служба Минкультуры России