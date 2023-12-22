Школьники из Луганска познакомились с программами обучения МГИК

В Московском государственном институте культуры (МГИК) прошло мероприятие «МГИК — детям Донбасса».
Фасады особняков будут украшены копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора города Юр...
Результаты исследовательской работы позволили установить новое имя возможного проектировщика усадебн...
Каналы и онлайн-платформы HITN и V-me начали показ российских мультсериалов «Оранжевая корова» и «Зе...
Церемония пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
В Московском государственном институте культуры (МГИК) прошло мероприятие «МГИК — детям Донбасса».
Фасады особняков будут украшены копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора города Юр...
Результаты исследовательской работы позволили установить новое имя возможного проектировщика усадебн...
Каналы и онлайн-платформы HITN и V-me начали показ российских мультсериалов «Оранжевая корова» и «Зе...
Церемония пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
По нацпроекту «Культура» музыкальные инструменты и современное оборудование были поставлены в 18 ДШИ...
Борис Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года.
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Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры открылся в Великих Луках.
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22.12.2023