Школьники из Луганска познакомились с программами обучения МГИК

В Московском государственном институте культуры (МГИК) прошло мероприятие «МГИК — детям Донбасса», передает пресс-служба Минкультуры России.



В рамках проекта в Москве побывали 47 школьников из Луганска. Ребята приехали в столицу для реабилитации и знакомства с программами обучения в вузах.



Ответственный секретарь постоянно действующей приемной комиссии Евгений Кузнецов рассказал детям о факультетах и направлениях подготовки.



В программу проекта вошли мастер-классы, знакомство с игровым, танцевальным и инструментальным фольклором разных регионов России, занятия в гончарной мастерской.









Фото: пресс-служба Минкультуры России