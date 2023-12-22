Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на испаноязычных телеканалах в США

В США крупнейшие испаноязычные каналы и онлайн-платформы HITN и V-me начали показ российских мультсериалов «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку».



По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, наблюдается рост интереса к российской анимации со стороны латиноамериканского населения, ведутся переговоры с представителями этих стран, одновременно развивается сотрудничество с крупнейшими испаноязычными каналами в США.



«И я рада, что наше взаимодействие с HITN и V-me началось с таких флагманских проектов для дошкольной аудитории как "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" — они учат добру, творчеству, дружбе, взаимоподдержке маленьких зрителей во многих странах мира», — сказала Юлиана Слащева.



Компания HITN TV является ведущей медиакомпанией в своем сегменте и охватывает 44 миллиона зрителей в США и Пуэрто-Рико. Компания V-me существует более 20 лет и также является крупной испаноязычной латиноамериканской телевизионной сетью.









Фото: кадр из фильма "Зебра в клеточку"