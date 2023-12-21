Умер актер из сериала «СашаТаня» Егор Найдович

Актер Егор Найдович ушел из жизни в Москве в возрасте 40 лет. Тело мужчины обнаружил его сосед, с которым артист арендовал трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова.





Сожитель с супругой 20 декабря вернулись домой и увидели бездыханного Найдовича. Артиста нашли лежащим на кровати. По словам соседа, в последнее время у Найдовича было мало ролей. Актер часами занимался написанием сценариев. Также в последний месяц он «очень крепко выпивал», передает МК





В карьере Найдовича 17 эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Актер участвовал в съемках «СашиТани», «Небесной команды», «Трудных подростков» и в других проектах. Также артист играл в московском театре «Вертикаль», выступал с авторскими песнями под гитару.









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