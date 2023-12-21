В Москве представили фильм «Холоп 2»

21.12.2023
В Москве прошла премьера фильма «Холоп 2».
Показ прошел в среду в кинотеатре «Октябрь», передает
РИА Новости.
«Тот случай, когда вышел хороший, любимый фильм — это большое счастье. Мы ждем продолжение, оно выходит и часто это большое несчастье. Но не с Yellow, Black and White, командой Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского. Вы в этом неоднократно уже убеждались, потому что наперекор традициям у них все по-другому. Особенно с режиссером Климом Шипенко», — приводит агентство слова продюсера картины Антона Златопольского.
В продолжении картины сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, мама которой всегда прикрывает ее выходки. Герои в сиквеле переносятся в другой антураж, съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.
В актерский состав картины вошли Мария Миронова, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко.
В прокат «Холоп 2» выйдет 1 января.
Фото: кадр из фильма "Холоп 2"