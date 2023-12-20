Кинообозреватель Мария Лемешева назвала «Бременских музыкантов» азартным и страстным фильмом

Российская музыкальная сказка «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного выходит в широкий прокат 1 января. Свои впечатления о картине рассказала кинообозреватель, главред журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.





«Бременские музыканты» основаны на культовом одноименном мультфильме «Союзмультфильма». Алексей Нужный написал сценарий в соавторстве с Игорем Гринякиным. Зрители увидят его на большом экране 1 января.





«Фильм с первых кадров захватывает внимание, и градус эмоций не снижается до самого конца. Это невероятно выразительное, динамичное кино, в котором есть над чем поплакать и посмеяться, трогательное, романтичное и одновременно азартное, страстное», — сказала Мария Лемешева.





По ее словам, фильм полностью погружает зрителя в историю о настоящей любви и дружбе, открытости и искренности, доброте и смелости — главных ценностях, передающихся из поколения в поколение, о которых так важно помнить и говорить сегодня.





«Особенно ценно, что эти принципы раскрываются в новой интерпретации произведения, уже ставшего классикой российской анимации, на языке, доступном более молодому, современному поколению», — добавила кинообозреватель.





В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие. Авторы саундтрека — Максим Фадеев и Геннадий Гладков. Съемки фильма велись в Ингушетии, Крыму, Дагестане, Оренбургской области и на Урале. Эксперты и кинокритики, побывавшие на закрытой премьере, прогнозируют картине большой успех и высоко оценивают работу команды.





Напомним, в январе 2023 года министр культуры России Ольга Любимова заявила, что, продолжая курс на семейное кино, открытый новой экранизацией «Чебурашки», фильм может получить поддержку со стороны ведомства.









Фото: Пресс-служба журнала «КиноРепортер»