В России завершился марафон «Мой Рахманинов»

20.12.2023
Марафон «Мой Рахманинов» завершился грандиозным новогодним концертом в Москве. Итоги программы подвели в Минкультуры России.
Проект в честь 150-летия выдающегося композитора Сергея Рахманинова охватил 26 городов. Десять ведущих коллективов, 18 солистов и дирижеров, включая лауреатов Конкурса Чайковского и Конкурса Рахманинова исполнили его произведения.
Марафон начался в Новосибирске, Красноярске и Иркутске в июле. Завершилась программа грандиозным Большим новогодним концертом в Москве, отметили в Минкультуры.
«За время марафона артисты подарили зрителям 65 часов невероятной музыки Рахманинова, а также провели мастер-классы для юных талантов в городах», — говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Министерство культуры России и АНО «Новый век» при поддержке Росконцерта выступили организаторами проекта «Мой Рахманинов».
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал