Авантюрная комедия «Инспектор Гаврилов» выйдет на Start 2 января

Названа дата цифровой премьеры российской авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов», передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.



Комедия с Виктором Добронравовым, Денисом Власенко и Екатериной Стуловой выйдет на Start 2 января.



Сообщается, что в день премьеры будет доступно сразу 3 серии, а в дальнейшем комедия будет выходить по понедельникам и пятницам.



«В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки», — говорится в описании проекта.



Проект включает 17 эпизодов. Режиссером-постановщиком выступил Кирилл Васильев. В актерский состав также вошли Наталья Земцова, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин, Михаил Павлик и другие.









Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start