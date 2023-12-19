Скончался архитектор, автор мемориала «Маска скорби» в Магадане Камиль Козаев

Скончался архитектор, соавтор мемориала жертвам политических репрессий «Маска скорби» в Магадане Камиль Козаев.



О смерти Козаева в Telegram сообщил мэр Магадана Юрий Гришан. Художник скончался на 80-м году жизни.



«На 80-м году жизни перестало биться сердце нашего легендарного земляка Камиля Тагировича Козаева», — указано в сообщении.



Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что даже спустя много лет после переезда в Москву душой и сердцем Козаев оставался в Магаданской области и принимал активное участие в мероприятиях землячества.



Камиль Козаев родился в Харькове, в 1973 году переехал в Магадан, где занимался обустройством города. Глава региона отметил, что жители помнят Козаева как автора пешеходных переходных бульваров по обе стороны проспекта Ленина. Наиболее известен мемориал «Маска скорби» авторства архитектора, созданный в 1990-х годах совместно со скульптором Эрнстом Неизвестным и по его эскизам.









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