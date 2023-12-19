Оркестр Мариинского театра даст четыре концерта в «Зарядье»

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева и Лоренца Настурики-Гершовичи даст четыре концерта в московском зале «Зарядье». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра.





Завершится серия праздничных мероприятий 21 декабря концертом Страдивари-ансамбля Мариинского театра, передает ТАСС . Выступления оркестра состоятся во вторник и в среду.





«В преддверии Нового года, с 19 по 21 декабря, в Московском концертном зале "Зарядье" состоится четыре концерта <…> В одном из вечеров также примут участие приглашенные солисты мариинской оперной труппы», — отметили в пресс-службе.





Серия концертов открывается выступлением оркестра под управлением Гергиева. Солируют – Борис Березовский (фортепиано) и Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка). Музыканты исполнят Концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина и симфоническую сюиту «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова.





Гергиев вернется к дирижерскому пульту в среду, 20 декабря. В этот день прозвучат четыре симфонические медитации «Вознесение» Оливье Мессиана и Четвертая симфония Антона Брукнера. В среду также пройдет новогодний концерт оркестра под управлением Настурики-Гершовичи с участием сопрано Ангелины Ахмедовой, баритона Владислава Куприянова. В программе прозвучат сочинения Франца Легара, Джордже Энеску, Имре Кальмана, Исаака Дунаевского, Иоганна и Йозефа Штраусов.





В заключительный день состоится концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра. Солист и дирижер – Лоренц Настурика-Гершовичи. Зрителям представят программу «Пьяццолла-гала», где в исполнении струнных прозвучат избранные танго Астора Пьяццоллы и цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» в переложении для скрипки и струнного оркестра Леонида Десятникова.









Фото: Pixabay.com