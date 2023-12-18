Автор «Слова пацана» Роберт Гараев намерен написать книгу о женских бандах

Писатель Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» намерен написать гид по женским бандам. Об этом он рассказал на встрече с читателями, которую организовали сервис «Букмейт» и издательство Individuum.





Автор работает над книгой о «бабских конторах». По словам писателя, участницы таких группировок начали активнее рассказывать о «конторах» на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».





Первое произведение Гараева рассказывало о «казанском феномене» - молодежных группировках в Татарстане 1980-1990-х. Сейчас автор взялся за книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Писатель заверил, что идея возникла давно. Однако реализовать ее было проблематично, поскольку женщины неохотно делились криминальным прошлым.





Ранее актер Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным фильмам. По мнению артиста, проект в первую очередь, адресован взрослому поколению и родителям.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва