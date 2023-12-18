В Петербурге состоялся музыкально-литературный салон к 180-летию Римского-Корсакова

Музыкально-литературный салон «В мире сказок и мечты» состоялся в Белом зале Российского института истории искусств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Мероприятие посвящалось 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, которое отметят в марте 2024 года. В ведомстве напомнили, что многие из опер композитора успешно исполняются не только в России, но и за рубежом. Арии из них звучат на лучших площадках мира.





В рамках салона солисты петербургских театров исполнили лучшие и любимые номера из сценических произведений Римского-Корсакова, наброски, рукописи и уникальные издания которых хранятся в Кабинете рукописей РИИИ. Также прозвучали его романсы на стихи русских поэтов-классиков. Зрители услышали фрагменты из опер «Снегурочка», «Царская невеста», «Кощей Бессмертный», «Ночь перед Рождеством», «Млада», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже» и романсы на произведения Александра Пушкина и Алексея Кольцова.









Фото: Минкультуры России