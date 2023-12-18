Институт Пушкина назвал «нейросеть» словом 2023 года

Институт Пушкина определил слово уходящего 2023 года. Им стало слово «нейросеть».



«Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике», — рассказали в пресс-службе института.



Специалисты отметили, что слово «нейросеть» в 2023 году было внесено в Орфографический академический ресурс «Академос», что свидетельствует о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации.



По данным Wordstat, только за последний месяц пользователи около 4 миллионов раз вводили в поисковую строку слово «нейросеть».



«История запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022 года — как раз на тот период, когда был выпущен чат-бот GPT. В январе 2023 года наблюдается некоторый спад интереса, а затем — снова рост. С февраля этого года по настоящее время частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне. Сходную картину демонстрирует сервис Google Trends», — рассказали ученые.



Согласно данным ресурса «Медиалогия», в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло более 104 680 сообщений со словом «нейросеть». Слово «нейросеть» отвечает статусу слова года по ряду параметров, в числе которых рост употребительности, отражение успехов научно-технического прогресса и резонанс.









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