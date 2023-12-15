В музее-заповеднике Чайковского в Клину открывается выставка «Музыкальные сказки»

В государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину открывается выставка «Музыкальные сказки», передает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.



Проект посвящен музыкальной интерпретации сказочных сюжетов.



«Для XIX века оживление сказок связано главным образом с музыкальным театром. Так, один из разделов выставки посвящен балетам П.И. Чайковского "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Посетители увидят эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, более поздние эскизы декораций и костюмы, принадлежавшие знаменитым исполнителям», — указано в анонсе.



В экспозицию вошли материалы о разных этапах подготовки легендарных мультфильмов, эскизы и раскадровки мультфильмов. Выставка дополнена разнообразной событийной программой с экскурсиями, игровыми и музейными занятиями, специальными мероприятиями.









Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области