Фильм «Тур с Иванушками» выйдет 20 июня 2024 года

Полнометражный фильм «Тур с Иванушками» с участием солистов группы «Иванушки International» выйдет в российских кинотеатрах 20 июня 2024 года, передает пресс-служба компании Monumental Vision.



Картина снята в жанре романтического роуд-муви.



«В создании фильма участвуют онлайн-кинотеатр Kion, кинокомпания "Вселенная кино", университет "Синергия", также сопродюсером фильма стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступит компания "Атмосфера кино"», — говорится в сообщении создателей картины.



Режиссером фильма выступил Марк Городец. Лента рассказывает о трех подругах, которые отправились в путешествие по югу России, чтобы осуществить свою детскую мечту — встретиться с участниками «Иванушки International». В фильме снимались Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк и другие.









Фото: Иванушки International/YouTube