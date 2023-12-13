Фестиваль искусств «Декабристские вечера» стартовал в Калининграде

Седьмой фестиваль искусств «Декабристские вечера» открылся в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Народная артистка России Светлана Крючкова провела поэтический вечер.





Пресс-секретарь собора Яна Лутченко поделилась с ТАСС деталями открытия фестиваля.





«Исполнившая роль Анны Ахматовой в фильме «Луна в зените» Крючкова перелистала страницы жизни поэтессы, обращаясь к ее стихам и воспоминаниям современников», — сообщила она.





Чтение стихов, включая знаменитый «Реквием», сопровождалось музыкой известных классических музыкантов, гитаристов Луиджи Леньяни и Агустина Барриоса, а также Иоганна Себастьяна Баха. На вечере выступил лауреат международных конкурсов Александр Крючков (гитара) и титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко.





Лутченко отметила, что в начале года актриса закрывала фестиваль поэтической программой «Между любовью и смертью» на стихи Марины Цветаевой. Тогда, как и сейчас, в зале не было ни одного свободного места.





Светлана Крючкова призналась, что очень любит калининградскую публику. Артистка назвала своих слушателей тонкими и понимающими.









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