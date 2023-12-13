В Туле открылось фондохранилище на 220 тысяч экземпляров

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыл фондохранилище областного музейного объединения на 220 тысяч экспонатов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.





Частью хранилища стали выставочное пространство и реставрационная мастерская. В фондах объединения насчитывается более 220 тысяч экземпляров, уточнили в пресс-службе.





«Это уникальная коллекция, в которую входят редкие произведения отечественного и зарубежного искусства. При этом в Туле никогда не было достойных условий для ее хранения. Теперь этот вопрос решился», — отмечается в сообщении.





Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве фондохранилища. Реализация проекта состоялась при содействии Минкультуры. Губернатор Дюмин подчеркнул, что Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России.









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