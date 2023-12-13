Россия готовит соглашение об открытии культурного центра в Таиланде

Россия работает над межправительственным соглашением об открытии культурного центра в Таиланде. Об этом журналистам рассказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин.





По словам дипломата, главы МИД России и Таиланда обсуждали открытие российского культурного центра в сентябре на встрече в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.





«Осталось завершить все юридические формальности. Мы должны прежде всего подписать межправительственное соглашение с Таиландом об открытии культурного центра. Наши коллеги из МИД продолжают работу», — сказал посол.





Томихин также выразил надежду на скорую готовность текста документа и на возобновление диалога по ряду пунктов с новым таиландским правительством. Посол добавил, что все вовлеченные стороны понимают — вопрос об открытии центра давно назрел, поскольку есть ряд направлений, которые он мог бы успешно взять под свое крыло.









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