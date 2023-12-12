В Киеве умерла народная артистка СССР Татьяна Таякина

Народная артистка СССР, танцовщица и педагог Татьяна Таякина ушла из жизни. Об этом сообщили авторы «РГ» со ссылкой на театр.





Советская актриса получила звание народной артистки Украинской ССР в 1977 году. В 1980-м Таякина стала народной артисткой СССР.





Родилась будущая танцовщица 12 января 1951 года. В 1969-м выпустилась из Киевского хореографического училища. Таякина была солисткой балета Киевского театра оперы и балета с 1969 по 1989 год. В 1993-м заняла пост директора Киевского хореографического училища, на котором находилась до 2010-го.





Таякина является лауреатом множества международных премий, конкурсов и фестивалей. Исполняла партии в «Лебедином озере», «Жизели», «Дон Кихоте» и многих других постановках. Актриса появилась на экране в фильме «Сказание о земле Сибирской» 1947 года, где сыграла Анастасию Петровну Гусенкову.









Фото: YouTube