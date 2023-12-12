«Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина получила «Звезду театрала» как лучший спектакль большой формы

12.12.2023
Лучшим спектаклем большой формы участники голосования международной театральной премии «Звезда театрала» назвали постановку Евгения Писарева в Театре имени Пушкина «Зойкина квартира».
Статуэтку за спектакль вручил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
«Я много раз ходил на спектакли. Я помню потрясающий спектакль "Дамы и гусары", помню спектакль "Конармия" по рассказам Бабеля. Это были великие спектакли. <...> Я воспользуюсь возможностью, выйдя на эту сцену, признаться в любви драматическому театру — русскому, советскому, отечественному драматическому театру», — приводит
агентство слова Гусмана.
В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» награда досталась спектаклю «Генерал и его семья» Светланя Земляковой в Театре им. Вахтангова. «Лучший музыкальный спектакль» — «Свадьба Кречинского» Алексея Франдетти в Малом театре. Лучшим спектаклем для детей и юношества назвали «Остров сокровищ» Александра Коручекова в РАМТе.
Фото: Pixabay.com