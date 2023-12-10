В Луганской народной республике открылся еще один детский центр

Еще один детский центр открылся в Луганской народной республике, сообщает в своем Телеграм-канале министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.





Новое пространство в Станично-Луганском краеведческом музее для ребят организовал музей-заповедник «Бородинское поле» при поддержке Минкульта РФ.





Интерьер центра рассказывает об истории России и героях 1812 года. Пространство оснастили современным оборудованием. Ребята смогут играть в «Что? Где? Когда?», посещать культурные события, смотреть фильмы и путешествовать в другие эпохи с помощью VR-очков, а также увидеть чудесный остров Кижи с высоты птичьего полета.

Музей-заповедник передал луганским коллегам свои методические разработки и сценарии детских мероприятий. В преддверии Нового года ребятам подарили елку, сладкие подарки и сувениры.





Государственный исторический музей завершил обновление экспозиции Станично-Луганского музея, открытие детского центра позволит гостям любого возраста проводить здесь время интересно и с пользой.













Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой