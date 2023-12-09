В Железноводске планируют провести кинофестиваль в память об актере Сергее Пускепалисе

Кинофестиваль «Герой и время» в память об актере и режиссере Сергее Пускепалисе проведут в 2024 году в Железноводске, сообщил глава курорта Евгений Бакулин.





По его словам, фестиваль проводится с 2019 года. Следующий фестиваль планируется посвятить трагически погибшему актеру и пригласить известных деятелей театра и кино, сообщает ТАСС





«Это будет масштабный проект с приглашением десятка звезд кино. Планируем показы документальных и художественных фильмов, концерты, встречи с актерами, обширную образовательная программу», — отметил глава Железноводска.





Он подчеркнул, что это долгожданный кинофестиваль, которым жители и гости курорта часто интересуются.





Сергей Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.









Фото: скриншот Youtube