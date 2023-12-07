Неизвестные стихи Петра Мамонова выставят на торги в «Литфонде»

На торги аукционного дома «Литфонд» выставят рукописи с неизвестными стихами музыканта Петра Мамонова и фрагмент сцены Дома культуры, где выступали группы «Чайф», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», передает пресс-служба аукционного дома.



Стартовая цена на сборник Петра Мамонова с малоизвестными стихами составила 50 тысяч рублей. Сборник с эпиграфом Чехова был написан за несколько лет до возникновения группы «Звуки Му».



Другим лотом торгов станет магнитоальбом рок-музыканта Майка Науменко «Сладкая N и другие» с двумя фотографиями для оформления альбома и первым вариантом его оформления.



Кроме того, на торги выставят фрагмент сцены Свердловского рок-клуба, где проходили легендарные концерты различных рок-групп. Стартовая цена — 14 тысяч рублей.









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