Всероссийский хоровой форум пройдет в РАМ имени Гнесиных

Всероссийский хоровой форум пройдет в Российской академии музыки имени Гнесиных в декабре. Об этом журналистам сообщила пресс-служба РАМ.





Представители академии рассказали ТАСС , что хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря. Мероприятие будет приурочено к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Елены Гнесиной.





Основной целью форума является практическая демонстрация методов работы с хором ведущих дирижеров-хормейстеров, которые представляют российские музыкальные вузы. Так, 19 и 20 декабря пройдут открытые репетиции. Ректор академии, профессор Александр Рыжинский, и. о. ректора Академии хорового искусства имени Попова Александр Соловьев, ректор Саратовской консерватории имени Собинова Александр Занорин представят свои программы совместно с Академическим хором РАМ имени Гнесиных.





Рыжинский отметил, что 21 декабря в Большом зале «Гнесинский на Поварской» будут исполнены сочинения Шостаковича, Щедрина и других авторов. На следующий день состоится финальный концерт форума с участием Симфонического оркестра и Академического хора РАМ имени Гнесиных, Камерного хора Московской консерватории и Хора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Зрители услышат Симфоническую поэму для смешанного хора, солистов и оркестра «Колокола», поделился Рыжинский.









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