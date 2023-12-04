Путин подписал указ о награждении Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Русский музей предоставил из своей коллекции 40 произведений мастера отечественного пейзажа.
Международная молодежная литературная премия объявила лауреатов второго сезона.
Второй этап международного фестиваля студенческих фильмов начался 24 ноября.
Народный артист РФ и новый председатель Союза театральных деятелей удостоился награды.
Композиция исполняется на татарском языке.
Русский музей предоставил из своей коллекции 40 произведений мастера отечественного пейзажа.
Международная молодежная литературная премия объявила лауреатов второго сезона.
Второй этап международного фестиваля студенческих фильмов начался 24 ноября.
Народный артист РФ и новый председатель Союза театральных деятелей удостоился награды.
Композиция исполняется на татарском языке.
Российский артист познакомил гостей Международной выставки-форума «Россия» с павильоном «Наша культу...
Камерный фестиваль при поддержке Минкультуры России состоялся в пятый раз.
В ведомстве указали на обязательное соответствие картины всем необходимым критериям.
Александр Калягин в течение 27 лет был председателем Союза театральных деятелей РФ.
Театральный фестиваль проходил с 24 ноября по 3 декабря.
Новый председатель Союза театральных деятелей России прокомментировал вопрос фестивалей и премий.
Министр культуры РФ планирует обсудить «дорожную карту» работ по восстановлению уникальных памятнико...
Председателем Союза театральных деятелей ранее назначили Владимира Машкова.
Кирилл Крок также пожелал Владимиру Машкову распределить силы.
Государственный Эрмитаж также готовит новую коллекцию NFT.
Фильм режиссера Романа Михайлова получил удостоверение на весь срок проката.
Российский артист сыграл в сериале отца двух главных героев.
Артист также известен по роли в фильме «Возвращение мушкетеров».
Главную роль в фильме сыграет Ян Цапник.
В понедельник, 4 декабря, проходит внеочередной съезд Союза театральных деятелей России.
04.12.2023