Путин подписал указ о награждении Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

04.12.2023

Путин подписал указ о награждении Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства наградил Владимира Машкова почетным орденом. В документе говорится, что артист награжден «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Напомним, Владимир Машков отпраздновал 60-летний юбилей 27 ноября. В понедельник, 4 декабря, артиста избрали новым председателем Союза театральных деятелей России на внеочередном съезде СТД.


Фото: YouTube