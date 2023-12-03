Выставка «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор...» открылась в Минске

Российский национальный музей музыки продолжил показывать за рубежом выставку, посвященную знаменитому композитору и пианисту Сергею Рахманинову, сообщает «Российская газета».





Эта выставка побывала в более 40 странах мира, а 1 декабря открылась в Национальном историческом музее Беларуси, в Минске.





В экспозиции собраны фотографии композитора, в том числе редкие семейные, а также письма, нотные партитуры, расписанные самим Рахманиновым, малоизвестные документы и письма. Многие экспонаты представлены впервые.





Главная идея выставки — показать три главные направления творчества Рахманинова, как композитора, пианиста и дирижера, а также рассказать о том, каким человеком он был: щедрым меценатом, хорошим семьянином и другом, ближе всего общавшимся с другим выдающимся русским музыкантом начала ХХ века — оперным певцом Федором Шаляпиным.













Фото: Pixabay.com

Благодаря мультимедийному контенту и QR-кодам можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов, а также радиопрограммы начала ХХ века с его музыкой и интервью.