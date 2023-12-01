Проект «Москва – город кино» стал лауреатом премии Russian Creative Awards 2023

Проект «Москва – город кино» стал обладателем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. Он победил в номинации «Проект в области развития территории».





Мэр Москвы Сергей Собянин произнес речь на церемонии, которая состоялась в концертном зале «Зарядье».





«Сегодня мы получили награду за создание проекта «Москино». Я никак не ассоциировал его с какой-то отдельной территорией», — признался он.





Собянин добавил, что идеи, конечно, были на фоне возрождения таких киностудий, как «Мосфильм», Горького. Также приняли решение создать кинопарк «Москино» - комплекс натурных площадок и объектов для съемок фильмов. Мэр столицы выразил надежду на то, что идея Москвы даст толчок к созданию индустрии кино в России.









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