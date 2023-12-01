01.12.2023
Министерство культуры России поддержит Большой театр в период смены руководства.
Об этом на пресс-конференции, посвященной назначению нового руководства Большого театра, заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает
РИА Новости.
Сообщается, что «в легкий момент турбулентности» Минкультуры окажет поддержку Большому театру России.
«Большие планы Большого театра, большие планы Мариинского театра со стороны Министерства культуры будут всячески поддержаны. Все работы всех цехов, всех заместителей мы также постараемся в этот такой легкий момент турбулентности, перехода быть рядом, вовремя отвечать на все вопросы, подсказывать, быть на связи, помогать и поддерживать», — приводит агентство слова министра.
Ранее на пост гендиректора Большого театра России был назначен художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.
Прежний руководитель учреждения Владимир Урин покинул пост по собственному желанию.
Контракт с Гергиевым заключен на пять лет.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России