Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил коллективу об уходе

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу об уходе.



Видео Видео опубликовал в Telegram критик Сергей Буланов. Урин объявил, что отработал последний день в театре.

Дата и место съемок не указаны.



«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Владимир Урин.



Ранее ряд СМИ сообщили о том, что руководить Большим театром будет художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Газета «Известия» передавала, что соответствующее объявление будет сделано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.





Гергиев, комментируя слухи, заявлял, что и так достаточно занят и не ищет возможности работать больше.









Фото: Газета "Культура"