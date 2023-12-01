Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил коллективу об уходе

01.12.2023

Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил коллективу об уходе
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу об уходе.

Видео опубликовал в Telegram критик Сергей Буланов. Урин объявил, что отработал последний день в театре.
Дата и место съемок не указаны.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Владимир Урин.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что руководить Большим театром будет художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Газета «Известия» передавала, что соответствующее объявление будет сделано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Гергиев, комментируя слухи, заявлял, что и так достаточно занят и не ищет возможности работать больше.


Фото: Газета "Культура"