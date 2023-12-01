Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил коллективу об уходе

01.12.2023
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу об уходе
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Видео опубликовал
в Telegram критик Сергей Буланов. Урин объявил, что отработал последний день в театре.
Дата и место съемок не указаны.
«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Владимир Урин.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что руководить Большим театром будет художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Газета «Известия» передавала, что соответствующее объявление будет сделано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Гергиев, комментируя слухи, заявлял, что и так достаточно занят и не ищет возможности работать больше.
Фото: Газета "Культура"