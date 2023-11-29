В России стартовали съемки сериала «Бедные смеются, богатые плачут» для ТНТ, передают «Новости кинопроизводства».



Сообщается, что летом прошли съемки пилотной серии проекта. Всего планируется снять 16 серий первого сезона хронометражем по 45 минут.



В команду режиссеров вошли Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Влад Николаев и Анна Лобанова.



Главные роли в проекте играют Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко-мл., Анастасия Светлова, Анна Снаткина, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин, Екатерина Стулова, Саша Стоун и другие.



О сроках выхода проекта не сообщается.









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