Стартовали съемки сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Об этом министр культуры сообщила на правительственном часе в Госдуме.
Торжественная церемония состоялась в Доме Пашкова.
Артисты представили мелодраму «Лондонский треугольник» по пьесе Александра Углова и детский музыкаль...
По словам министра, решение было принято из-за негативной реакции зрителей после выхода фильма онлай...
Летом прошли съемки пилотной серии проекта.
Об этом министр культуры сообщила на правительственном часе в Госдуме.
Торжественная церемония состоялась в Доме Пашкова.
Артисты представили мелодраму «Лондонский треугольник» по пьесе Александра Углова и детский музыкаль...
По словам министра, решение было принято из-за негативной реакции зрителей после выхода фильма онлай...
Летом прошли съемки пилотной серии проекта.
Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.
Заслуженный коллектив России исполнит сочинения Равеля и Шостаковича, которыми Маэстро неоднократно ...
Семейный фильм вышел в прокат 23 ноября и на старте показал третий результат в истории компании «НМГ...
Кампания направлена на разрушение базовых моральных и культурных норм, заявила министр.
По словам Захаровой, передача Украине скифского золота является нелегитимной.
Андрей Шемякин умер на 69-м году жизни.
Проверка инициирована по обращению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией ...
Изменения в закон «О налоге на имущество организаций» поддержали на заседании законодательного собра...
В мае 2024 года отмечается 100-летие писателя.
В Москве состоялось вручение премии «Событие года», организованной «КиноРепортером».
Композиция была специально написана для фильма Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король».
Дни Эрмитажа стартовали в Екатеринбурге 28 ноября.
Фестиваль-конкурс любительского циркового искусства впервые открылся в Марксе.
Театр представил спектакль «Время Z».
Речь идет о двух постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства».
29.11.2023