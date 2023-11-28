Фильм «Времена года» Максима Шабалина победил на кинофестивале в Мексике

Фильм «Времена года» стал лауреатом VII Международного кинофестиваля авторского кино в Мексике. Об этом рассказали в пресс-службе продюсерского центра «ВГИК-Дебют».





Режиссером картины «Времена года» стал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Максим Шабалин. Фильм удостоился приза «Лучший режиссер-дебютант». Награду вручили исполнительнице главной роли актрисе Ирине Гриневой, уточнили в пресс-службе ТАСС





Международный кинофестиваль прошел в Гвадалахаре в Мексике. Мероприятие завершилось 26 ноября. По данным пресс-службы, фестиваль собирает уникальные картины, которые выходят за рамки традиционного повествования, отражающие личное творческое видение создателя и четко сформированный стиль.





«Времена года» рассказывают о балерине Мариинского театра Наталье. Главная героиня готовится к премьере одноименного балета. Однако ревность супруга и противостояние с труппой угрожают ее триумфу, а также дальнейшей судьбе танцовщицы. Фильм снят при поддержке Министерства культуры России.









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