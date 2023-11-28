Экранизация «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна выйдет весной 2024 года

28.11.2023

Экранизация «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна выйдет весной 2024 года
Стала известна дата выхода экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

Фильм выйдет 7 марта 2024 года. Главные роли в фильме сыграют Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, передает пресс-служба компании «Атмосфера кино».

Отмечается, что Виктор Добронравов сыграл в экранизации роль Евгения Онегина, Денис Прытков — Ленского. Главную героиню 0 Татьяну — воплотит на экране Лиза Моряк. Ольгу сыграет Татьяна Сабинова.

В актерский состав картины также вошли Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева.

«Для меня это многогранная история о любви и чести! История о девушке которая пронесла любовь через всю свою жизнь и осталась ВЕРНА своей судьбе! История о мужчине который в поисках себя упустил свой шанс прожить жизнь достойно и без сожалений! Это одновременно простая и невероятно глубокая история в которой любишь и сопереживаешь всем героям понимая и принимая их. Это великое произведение. Энциклопедия русской жизни. Наше ДНК», — написал Сарик Андреасян в своем Telegram о предстоящей картине.


Фото: Pixabay.com