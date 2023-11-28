Экранизация «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна выйдет весной 2024 года

Стала известна дата выхода экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.



Фильм выйдет 7 марта 2024 года. Главные роли в фильме сыграют Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, передает пресс-служба компании «Атмосфера кино».



Отмечается, что Виктор Добронравов сыграл в экранизации роль Евгения Онегина, Денис Прытков — Ленского. Главную героиню 0 Татьяну — воплотит на экране Лиза Моряк. Ольгу сыграет Татьяна Сабинова.



В актерский состав картины также вошли Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева.



«Для меня это многогранная история о любви и чести! История о девушке которая пронесла любовь через всю свою жизнь и осталась ВЕРНА своей судьбе! История о мужчине который в поисках себя упустил свой шанс прожить жизнь достойно и без сожалений! Это одновременно простая и невероятно глубокая история в которой любишь и сопереживаешь всем героям понимая и принимая их. Это великое произведение. Энциклопедия русской жизни. Наше ДНК», — написал Сарик Андреасян в своем Telegram о предстоящей картине.









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