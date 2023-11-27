В ЛНР прошли гастроли Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты»

В нескольких городах ЛНР прошли гастроли Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выступления коллектива прошли в Антраците и Луганске. Мероприятие организовал Росконцерт в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.



В ЛНР артисты представили концертную программу «Ожившая легенда». Это танцевальное шоу с танцами трех стилей и сюжетными номерами, сопровождающимися национальными мелодиями.



«Очень приятно, что мы все время знакомимся с регионами нашей Родины, с их культурой и самобытностью. Сегодня у нас в гостях выдающийся коллектив, знаковый коллектив своего региона. Мы приглашали этот коллектив с прошлого года, поэтому очень рады, что они к нам приехали», — прокомментировала выступления директор Луганской академической филармонии Вера Геций.



По словам временно исполняющего обязанности директора Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» Владимира Надбитова, зритель великолепно принял концерт.



«Энергетика между зрительным залом и сценой была очень приятной. Ребята заряжены, хотят показать все свое мастерство и искусство. Сегодня приехал небольшой состав — 29 человек, в следующий раз приедем большим количеством. У нас десять разноплановых программ, все они в два отделения — от танцев народов мира до калмыцких народных композиций», — поделился впечатлением руководитель.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России