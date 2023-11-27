Скончалась радиоведущая, актриса и кинокритик Вита Рамм

Скончалась российская радиоведущая и актриса Вита Рамм.
Артистка умерла на 69-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.
Вита Рамм скончалась 25 ноября 2023 года в Москве в результате продолжительной болезни. Прощание с артисткой пройдет 30 ноября, в четверг, в Доме кино. Начало церемонии в 11:00.
Вита Рамм родилась в 1955 году в Каунассе. В 1984 году Рамм окончила киноведческий факультет ВГИКа. Рамм работала на студии документальных фильмов «Дальтелефильм» во Владивостоке, с конца 1990-х жила в Москве.
Вита Рамм была обозревателем на радио, ее публикации выходили в журнале «Музыкальная жизнь» и других изданиях. Читатели газеты «Культура» помнят Виту Рамм по ее статьям о кино.
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