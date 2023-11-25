В Херсонесе можно увидеть древние «письмена» из Каменной Могилы

В холле малого зала Византийской экспозиции Херсонеса Таврического открылась капсульная выставка «Древние „письмена“ из гротов и пещер Каменной Могилы», сообщили в пресс-службе музея-заповедника.





На выставке можно ознакомиться с памятниками первобытной культуры из филиала музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Запорожской области.





В изучении петроглифов, сохранившихся в большом количестве на территории археологического комплекса «Каменная Могила», особое значение имеют символы, явно напоминающие древние «письмена». Это графемы, известные в некоторых алфавитах Двуречья и Средиземноморья, которые также встречаются в Северном Причерноморье на сосудах катакомбной и срубной культур эпохи бронзы (2–1-е тыс. до н. э.).





В гротах и пещерах Каменной Могилы, памятника культовой принадлежности, присутствуют многочисленные буквенные и пиктографические знаки, которые относятся к периоду возникновения слогового и алфавитного письма. В одном из гротов найдены рисунки и знаки, разбросанные на потолке, что характерно для памятников Месопотамии, Элама, Финикии, Греции...





Ознакомиться с удивительными артефактами можно до 10 декабря.









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»