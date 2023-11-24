Первая опера с участием робота-артиста появилась в Чувашии благодаря нейросети

24.11.2023

Первая опера с участием робота-артиста появилась в Чувашии благодаря нейросети
Чувашский государственный театр оперы и балета представил оперу Рустама Сагдиева «Главный вопрос». Впервые в постановке участвует робот-артист, а для создания либретто частично обратились к нейросети.

В театре рассказали ТАСС, что премьера прошла с аншлагом. Спектакль состоит из нескольких эпизодов на разных языках и представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий.

«Особенностью постановки стали эксклюзивные декорации и сценические костюмы артистов, специально сгенерированные нейросетью. К примеру, потребовалось возвести на сцене мифический город», — поделились представители «Волга Оперы».

Интеграция мультимедийных и компьютерных технологий позволила создать новый уровень культуры, эстетики и зрительского восприятия, заключили в театре.


Фото: Pixabay.com