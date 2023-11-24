Первая опера с участием робота-артиста появилась в Чувашии благодаря нейросети

Чувашский государственный театр оперы и балета представил оперу Рустама Сагдиева «Главный вопрос». Впервые в постановке участвует робот-артист, а для создания либретто частично обратились к нейросети.





В театре рассказали ТАСС , что премьера прошла с аншлагом. Спектакль состоит из нескольких эпизодов на разных языках и представляет собой синтез музыки, танца, движения, архитектуры, изобразительного искусства и современных технологий.





«Особенностью постановки стали эксклюзивные декорации и сценические костюмы артистов, специально сгенерированные нейросетью. К примеру, потребовалось возвести на сцене мифический город», — поделились представители «Волга Оперы».





Интеграция мультимедийных и компьютерных технологий позволила создать новый уровень культуры, эстетики и зрительского восприятия, заключили в театре.









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