Школьники из новых регионов побывали на экскурсиях в Москве и Петербурге

Школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в рамках Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов побывали в Москве и Санкт-Петербурге.



Программа инициирована Министерством культуры России и реализуется Росконцертом.



В рамках программы с 20 по 24 ноября 600 ребят из новых регионов побывали на экскурсиях на Красной площади, в Третьяковской галерее, Александровском саду, Замоскворечье, на ВДНХ. Ребята посмотрели постановку «Снеговик» в Государственном академическом центральном театре кукол им. С.В. Образцова и другие спектакли.





Кроме того, с 21 по 23 ноября 200 ребят побывали в Музее Политической истории, Музее Российских железных дорог, Петропавловской крепости, Музее «Театр-макет Петровская акватория», побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России