В Карелию приедут звезды мировой оперы на фестиваль ОпераVitа

Юбилейный фестиваль ОпераVitа пройдет в Музыкальном театре Карелии в Петрозаводске. На мероприятие приедут звезды мировой оперы.





Известные солисты выступят в Петрозаводске в рамках фестиваля. Так, в Карелию приедут солисты Мариинского театра Владислав Сулимский, Роман Андт и Ирина Чурилова, солист «Астана-опера» Саян Исин и ведущий тенор Большого тетра оперы и балеты Узбекистана Дамир Рахмонов. Лучшие голоса Музыкального театра Карелии также прозвучат со сцены фестиваля. Подробная программа опубликована в группе проекта «ВКонтакте».





В программе фестиваля ожидаются опера Пуччини «Мадам Баттерфляй», концертное исполнение «Царской невесты» Римского-Корсакова и гала-концерт звезд мировой оперной сцены. Фестиваль пройдет со 2 по 8 декабря. Музруководителем мероприятия выступает главный дирижер Музыкального театра, заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич.









Фото: YouTube