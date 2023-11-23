Лучшие джаз-вокалистки России выступят на фестивале в Перми

Посвященный 300-летию Перми XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка» пройдет 8 и 9 декабря. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.





Лучшие джазовые вокалистки страны соберутся на фестивале к 300-летию города. В конце каждого дня будут открываться двери клуба «Хрустальный лев». Основные фестивальные события пройдут в культурном пространстве «Часовой завод». Клуб «Хрустальный лев» состоится в «Сцене-Молот».





Автор и худрук фестиваля Валерий Протасевич отметил, что мероприятие проводят под «флагом» участия лучших вокалисток России.





«Зрители услышат выступления обладательниц редкой джазовой вокальной культуры», — поделился он.





Для гостей выступит выпускница академии имени Гнесиных Анастасия Лютова, победительница Первого Всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival Варвара Убель, участница множества фестивалей, победительница конкурсов и обладательница многих наград Наталья Бутман, а также пермская вокалистка, солистка группы Art&Cool Татьяна Лекомцева.









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