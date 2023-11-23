Пиотровский счел несправедливым решение передать крымские экспонаты Украине

23.11.2023

Пиотровский счел несправедливым решение передать крымские экспонаты Украине
Решение голландского суда передать крымские экспонаты Украине является несправедливым. Такой позиции придерживается гендиректор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

По его словам, экспонаты должны находиться в своих музеях. Так гендиректор Эрмитажа прокомментировал решение передать Киеву скифское золото. Пиотровский подчеркнул, что это принципиальный вопрос.

«Эти вещи происходят из крымских музеев: они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. Они являются не историей скифов, а историей этих городов и этих музеев», — добавил на пресс-конференции в Петербурге гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский отметил, что по всей справедливости предметы должны вернуться на свои места.

Речь идет об экспонатах, которые в 2014 году попали на выставку в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Предметы задержались в Голландии на несколько лет из-за неопределенной ситуации с коллекцией после событий в марте.

Крымские музеи и украинская сторона заявили свои права на экспонаты. Сейчас Амстердам решил передать Киеву коллекции, включая скифское золото и другие артефакты.


Фото: YouTube