Ботик Петра I представили на выставке «Корабли в бутылках» в Архангельске

Ботик Петра Великого, деревянная научная шхуна и уменьшенный в тысячу раз поморский коч попали в экспозицию выставки моделей исторических судов «Корабли в бутылках». Об этом рассказал журналистам один из авторов Юрий Соколов (Мурманск).





Выставка открылась на верфи Товарищества поморского судостроения в Архангельске. По словам Соколова, в экспозицию вошли 24 работы мастеров. Другими авторами стали Игорь Брехунцов из Кировска и Юрий Малашкин из Архангельска. Основные экспонаты – парусники.





«Вот, например, двухмачтовая шхуна «Александр Ковалевский», она была научно-исследовательским судном в начале ХХ века, на нем изучали биологические ресурсы арктических морей. Сохранились чертежи, сохранилась даже книга про нее, корабль с интересной судьбой, но кроме того, это и классика яхтостроения, это был, можно сказать, расцвет», — поделился с ТАСС Соколов.





Автор уверен, что самые красивые шхуны были именно в то время. Все модели соответствуют своим прототипам, а создание одной из них занимает от трех месяцев до одного года.





Самой миниатюрной работой стал поморский коч в масштабе 1:1000. Корабль разместили в парфюмерном флаконе.





Другая работа – спасательный бот «Великий князь Александр Михайлович». Такие суда использовались для спасения на водах в арктических морях XIX века.





Одной из самых сложных конструкций стал ботик Петра I «Святой Николай». Корабль выполнен в масштабе 1:72, на нем авторы разместили фигуры императора и его свиты.









Фото: YouTube