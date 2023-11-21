Ботик Петра I представили на выставке «Корабли в бутылках» в Архангельске

21.11.2023

Ботик Петра I представили на выставке «Корабли в бутылках» в Архангельске
Ботик Петра Великого, деревянная научная шхуна и уменьшенный в тысячу раз поморский коч попали в экспозицию выставки моделей исторических судов «Корабли в бутылках». Об этом рассказал журналистам один из авторов Юрий Соколов (Мурманск).

Выставка открылась на верфи Товарищества поморского судостроения в Архангельске. По словам Соколова, в экспозицию вошли 24 работы мастеров. Другими авторами стали Игорь Брехунцов из Кировска и Юрий Малашкин из Архангельска. Основные экспонаты – парусники.

«Вот, например, двухмачтовая шхуна «Александр Ковалевский», она была научно-исследовательским судном в начале ХХ века, на нем изучали биологические ресурсы арктических морей. Сохранились чертежи, сохранилась даже книга про нее, корабль с интересной судьбой, но кроме того, это и классика яхтостроения, это был, можно сказать, расцвет», — поделился с ТАСС Соколов.

Автор уверен, что самые красивые шхуны были именно в то время. Все модели соответствуют своим прототипам, а создание одной из них занимает от трех месяцев до одного года.

Самой миниатюрной работой стал поморский коч в масштабе 1:1000. Корабль разместили в парфюмерном флаконе.

Другая работа – спасательный бот «Великий князь Александр Михайлович». Такие суда использовались для спасения на водах в арктических морях XIX века.

Одной из самых сложных конструкций стал ботик Петра I «Святой Николай». Корабль выполнен в масштабе 1:72, на нем авторы разместили фигуры императора и его свиты.


Фото: YouTube